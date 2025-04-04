Фото: третья практика Гран-при Японии в третий раз остановлена красными флагами

В настоящий момент проходит вторая тренировка Гран-при Японии. Сессию остановили в третий раз после возгорания травы.

Фото: Скриншот

Фото: Скриншот

В первый раз заезд прервали в самом начале после того, как пилот «Альпин» Джек Дуэн разбил болид в первом повороте. К гонщику прибыла медицинская бригада, но Джек самостоятельно сумел покинуть кокпит. Во второй раз красные флаги появились после вылета гонщика «Астон Мартин» Фернандо Алонсо в гравий в восьмом повороте.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию свободной практики, которая доступна по нижеприведённой ссылке:

Онлайн-трансляция второй тренировки Гран-при Японии Формулы-1.

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