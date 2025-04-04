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Пиастри стал лучшим во второй тренировке Гран-при Японии, Норрис — 2-й, Ферстаппен — 8-й

Пиастри стал лучшим во второй тренировке Гран-при Японии, Норрис — 2-й, Ферстаппен — 8-й
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Австралийский гонщик «Макларена» Оскар Пиастри оказался лучшим по итогам второй тренировки Гран-при Японии Формулы-1. Второй результат продемонстрировал его товарищ по команде Ландо Норрис. Третье время у француза Исака Хаджара, который представляет «Рейсинг Буллз».

Действующий чемпион Макс Ферстаппен из «Ред Булл» был восьмым.

Формула-1. Гран-при Японии. Вторая тренировка:

1. Оскар Пиастри («Макларен») – 1.28,114.
2. Ландо Норрис («Макларен») +0,049.
3. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») +0,404.
4. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0,430.
5. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +0,445.
6. Джордж Расселл («Мерседес») +0,453.
7. Шарль Леклер («Феррари») +0,472.
8. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,556.
9. Пьер Гасли («Альпин») +0,643.
10. Карлос Сайнс («Уильямс») +0,718.
11. Александер Албон («Уильямс») +0,909.
12. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») +0,948.
13. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») +1,221.
14. Эстебан Окон («Хаас») +1,393.
15. Оливер Берман («Хаас») +1,540.
16. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +1,619.
17. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1,864.
18. Юки Цунода («Ред Булл») +2,511.
19. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +2,731.
20. Джек Дуэн («Альпин») +3,545.

Формула-1 2025. Этап 3, Сузука, Япония
Гран-при Японии. Свободная практика 2
04 апреля 2025, пятница. 09:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:28.114
2
Ландо Норрис
McLaren
+0.049
3
Исак Хаджар
Racing Bulls
+0.404
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