Хорнер прояснил отношение «Ред Булл» к Лоусону после замены Лиама на Цуноду

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер ответил на вопрос по поводу первоначального решения команды сделать ставку на Лиама Лоусона, а не на Юки Цуноду. Напомним, после первых двух этапов нынешнего сезона Лоусон в итоге отправился в «Рейсинг Буллз», а Цунода перешёл в «Ред Булл». По словам Хорнера, гоночный коллектив из Австрии тем не менее продолжает верить в новозеландца.

«Была ли изначально допущена ошибка? Думаю, да. Мы просто слишком многого потребовали от Лиама. Нам предстоит провести много работы с машиной. Но, знаете, он не ушёл из Формулы-1. Он вернулся в «Рейсинг Буллз», и мы всё ещё верим в него», — сказал Хорнер в эфире Sky Sports.

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