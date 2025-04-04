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Норрис назвал пилота, способного бросить вызов «Макларену» на Гран-при Японии

Норрис назвал пилота, способного бросить вызов «Макларену» на Гран-при Японии
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Пилот «Макларена» Ландо Норрис по окончании двух тренировок Гран-при Японии поделился мнением о раскладе сил.

«Я по-прежнему считаю, что мы на вершине. Но Джордж Расселл был очень быстр сегодня утром, так же быстр, как и мы. «Мерседес» находится в хорошей форме. Но это была сумбурная сессия. Не самый наглядный пример. Возможно, первая тренировка более показательна. Я всё ещё ожидаю, что завтра будет плотная борьба. Конечно, хотелось бы, чтобы всё прошло здорово и легко, но я уверен, что, по крайней мере, «Мерседес» и определённо Джордж, судя по сегодняшним показателям, бросят нам вызов», — приводит слова Норриса Sky Sports.

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