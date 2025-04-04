Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Альпин» представила информацию о Джеке Дуэне на фоне слухов про перелом руки

«Альпин» представила информацию о Джеке Дуэне на фоне слухов про перелом руки
Комментарии

Здоровью австралийского пилота «Альпин» Джека Дуэна ничего не угрожает. Об этом информирует пресс-служба команды. Напомним, гонщик разбил болид во второй тренировке Гран-при Японии. В некоторых СМИ сообщалось, что спортсмен мог сломать руку.

«По итогам медицинских осмотров мы можем подтвердить, что с Джеком всё в порядке. В настоящий момент мы усердно работаем над тем, чтобы подготовить машину к завтрашнему дню», — говорится в сообщении французской команды.

Напомним, Гран-при Японии проходит с 4 по 6 апреля. После первых двух этапов Дуэн не набрал ни одного очка.

Материалы по теме
Фото
Дуэн разбил болид на второй тренировке ГП Японии. Заезд остановлен красными флагами

Главные спортивные новости дня:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android