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Ферстаппен высказался после пятого и восьмого времени в двух практиках Гран-при Японии

Ферстаппен высказался после пятого и восьмого времени в двух практиках Гран-при Японии
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился мнением о выступлении в первых двух практиках Гран-при Японии. В первой тренировке нидерландец показал пятый результат, а по итогам второй – восьмое время. При этом вторая сессия четырежды останавливалась красными флагами.

«Конечно, вторая тренировка получилась действительно хаотичной. Как и все остальные, мы не смогли завершить то, что хотели. Так что сегодняшний день был для нас довольно сложным. Мы пробовали разные вещи, и многие из них работали не так хорошо, как нам хотелось бы. На этой трассе требуется большая уверенность и самоотдача, и в данный момент я чувствую, что мне ещё предстоит проделать большую работу», — приводит слова Ферстаппена пресс-служба команды.

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