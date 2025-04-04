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Юки Цунода высказался после 18-го времени во второй тренировке Гран-при Японии

Юки Цунода высказался после 18-го времени во второй тренировке Гран-при Японии
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Новичок «Ред Булл» Юки Цунода по окончании второй тренировки Гран-при Японии подвёл итоги выступления в двух сессиях. Напомним, в первой практике Юки показал шестое время, а во второй был 18-м.

Формула-1 2025. Этап 3, Сузука, Япония
Гран-при Японии. Свободная практика 2
04 апреля 2025, пятница. 09:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:28.114
2
Ландо Норрис
McLaren
+0.049
3
Исак Хаджар
Racing Bulls
+0.404

«Думаю, мы вправе сказать, что сегодня всё было в порядке, хоть и могло быть лучше. Первая тренировка получилась лучше второй. Я приобрёл гораздо больше знаний. Во второй практике из-за большого количества остановок я не смог показать быстрое время. Возможно, сессию можно было бы назвать провальной для всех. В целом всё в порядке, и я рад, что чувствую уверенность в машине. Ощущения немного отличаются от тех, что я испытывал при работе на симуляторе. Но так всегда бывает в случае с реальной машиной. Нам ещё предстоит проделать определённую работу в преддверии завтрашнего дня», — приводит слова Цуноды пресс-служба «Ред Булл».

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