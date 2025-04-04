Юки Цунода высказался после 18-го времени во второй тренировке Гран-при Японии

Новичок «Ред Булл» Юки Цунода по окончании второй тренировки Гран-при Японии подвёл итоги выступления в двух сессиях. Напомним, в первой практике Юки показал шестое время, а во второй был 18-м.

«Думаю, мы вправе сказать, что сегодня всё было в порядке, хоть и могло быть лучше. Первая тренировка получилась лучше второй. Я приобрёл гораздо больше знаний. Во второй практике из-за большого количества остановок я не смог показать быстрое время. Возможно, сессию можно было бы назвать провальной для всех. В целом всё в порядке, и я рад, что чувствую уверенность в машине. Ощущения немного отличаются от тех, что я испытывал при работе на симуляторе. Но так всегда бывает в случае с реальной машиной. Нам ещё предстоит проделать определённую работу в преддверии завтрашнего дня», — приводит слова Цуноды пресс-служба «Ред Булл».

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Юки Цунода прибыл на базу «Ред Булл» для подгонки сиденья: