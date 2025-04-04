Пиастри поделился впечатлениями после первого времени во второй тренировке ГП Японии

Австралийский гонщик «Макларена» Оскар Пиастри поделился мнением о выступлении в первых двух практиках Гран-при Японии. В первой тренировке спортсмен показал 15-е время, а по итогам второй был первым. Отметим, что вторая сессия четырежды останавливалась красными флагами.

«Это был трудный день, но были определённо и положительные моменты. Нам нужно кое-что уладить к завтрашнему дню. Вторая тренировка получилась довольно сложной, из-за чего было непросто разобраться в различных нюансах, но всё же были получены полезные уроки. Пара изменений, и мы готовы к работе», — сказал Пиастри в эфире Sky Sports.

Кларксон посмеялся над неуклюжим управлением Пиастри трактором: