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Пиастри поделился впечатлениями после первого времени во второй тренировке ГП Японии

Пиастри поделился впечатлениями после первого времени во второй тренировке ГП Японии
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Австралийский гонщик «Макларена» Оскар Пиастри поделился мнением о выступлении в первых двух практиках Гран-при Японии. В первой тренировке спортсмен показал 15-е время, а по итогам второй был первым. Отметим, что вторая сессия четырежды останавливалась красными флагами.

«Это был трудный день, но были определённо и положительные моменты. Нам нужно кое-что уладить к завтрашнему дню. Вторая тренировка получилась довольно сложной, из-за чего было непросто разобраться в различных нюансах, но всё же были получены полезные уроки. Пара изменений, и мы готовы к работе», — сказал Пиастри в эфире Sky Sports.

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