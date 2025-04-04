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Стартуют продажи Lada Niva от спортивной команды АвтоВАЗа. Цена — более 1,5 млн рублей

Стартуют продажи Lada Niva от спортивной команды АвтоВАЗа. Цена — более 1,5 млн рублей
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АвтоВАЗ объявил о начале продаж Lada Niva Sport — первой серийной спортивной версии легендарного внедорожника. Автомобиль подготовлен спортивным подразделением АвтоВАЗа — Lada Sport — с использованием технологий, проверенных в таких соревнованиях, как ралли «Шёлковый путь».

Lada Niva Sport

Lada Niva Sport

Фото: АвтоВАЗ

Lada Niva Sport оснащена 16-клапанным 1,6-литровым двигателем мощностью 122 лошадиные силы, который также устанавливается на Lada Granta Sport. Отмечается, что инженеры облегчили систему впуска и выпуска, а также установили спортивные распредвалы и специальную прошивку контроллера. До 100 км/ч Lada Niva Sport разгоняется за 11,8 секунды, а максимальная скорость автомобиля — 162 км/ч.

Двигатель Lada Niva Sport

Двигатель Lada Niva Sport

Фото: АвтоВАЗ

Согласно пресс-релизу АвтоВАЗа, новинка также получила усиленный кузов и более эффективную тормозную систему, а также амортизаторы с гоночными настройками. Кроме того, для улучшения управляемости в задней подвеске применён стабилизатор поперечной устойчивости.

Салон Lada Niva Sport

Салон Lada Niva Sport

Фото: АвтоВАЗ

Новинка поступит в продажу 5 апреля, в день 48-й годовщины выпуска с конвейера первой в истории серийной «Нивы». Рекомендованная розничная цена — от 1 699 000 рублей.

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