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Джек Дуэн впервые высказался о своей пугающей аварии на тренировке Гран-при Японии

Джек Дуэн впервые высказался о своей пугающей аварии на тренировке Гран-при Японии
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Австралийский гонщик «Альпин» Джек Дуэн прокомментировал собственную аварию на второй пятничной тренировке Гран-при Японии Формулы-1. Болид австралийца с активированной системой DRS сорвало с трассы в первом повороте, после чего Дуэн на большой скорости врезался в отбойники из шин.

«Прежде всего, я в порядке. Удар был сильным, застал меня врасплох, но я сделаю для себя выводы. Знаю, что у команды впереди много работы, чтобы восстановить машину к субботе. Так что заранее спасибо им за все усилия. Я сконцентрируюсь на субботе, где у нас будет третья тренировка, чтобы подготовиться к квалификации», — приводит слова Дуэна пресс-служба «Альпин».

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