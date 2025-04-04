ФИА рассказала, как будет бороться с возгораниями травы на Гран-при Японии Формулы-1

Международная автомобильная федерация выступила с заявлением, в котором рассказала, какие меры она примет после двух возгораний травы на трассе «Сузука» по ходу второй пятничной тренировки Гран-при Японии Формулы-1. Трава загоралась из-за искр, которые высекают болиды Формулы-1.

«Трава была подстрижена максимально коротко, а вся засохшая трава убрана из мест, где это случилось. Перед завтрашними сессиями траву намочат, плюс вокруг трассы расставят специальные группы быстрого реагирования», — сообщается в заявлении ФИА.

Напомним, третья тренировка Гран-при Японии запланирована на 5:30 мск 5 апреля, а квалификация должна начаться в 9:00 мск.