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В «Альпин» назвали причину аварии Дуэна во второй тренировке Гран-при Японии

В «Альпин» назвали причину аварии Дуэна во второй тренировке Гран-при Японии
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Руководитель «Альпин» Оливер Оукс дал комментарий по поводу инцидента с пилотом команды Джеком Дуэном во второй тренировке Гран-при Японии. Австралиец разбил болид в первом повороте, в результате чего сессия была остановлена красными флагами. По словам Оукса, Дуэн попал в аварию из-за открытой в первом повороте DRS.

Формула-1 2025. Этап 3, Сузука, Япония
Гран-при Японии. Свободная практика 2
04 апреля 2025, пятница. 09:00 МСК
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McLaren
1:28.114
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«Мы все испытываем облегчение, видя, что Джек оправился от инцидента во второй свободной практике. Рады, что с ним всё в порядке. Было ошибкой не закрывать DRS в первом повороте. Из этого стоит извлечь урок. Знаю, что Джек и команда будут готовы к завтрашнему дню. Мы приложим все усилия, чтобы подготовить машину после повреждения», — приводит слова Оукса RaceFans.

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