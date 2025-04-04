В «Альпин» назвали причину аварии Дуэна во второй тренировке Гран-при Японии

Руководитель «Альпин» Оливер Оукс дал комментарий по поводу инцидента с пилотом команды Джеком Дуэном во второй тренировке Гран-при Японии. Австралиец разбил болид в первом повороте, в результате чего сессия была остановлена красными флагами. По словам Оукса, Дуэн попал в аварию из-за открытой в первом повороте DRS.

«Мы все испытываем облегчение, видя, что Джек оправился от инцидента во второй свободной практике. Рады, что с ним всё в порядке. Было ошибкой не закрывать DRS в первом повороте. Из этого стоит извлечь урок. Знаю, что Джек и команда будут готовы к завтрашнему дню. Мы приложим все усилия, чтобы подготовить машину после повреждения», — приводит слова Оукса RaceFans.

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