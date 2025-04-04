Лоусон оценил болид «Рейсинг Буллз» после первых двух практик Гран-при Японии

Пилот «Рейсинг Буллз» Лиам Лоусон поделился впечатлениями от участия в первых двух тренировках Гран-при Японии. По итогам первой свободной практики новозеландец показал 13-й результат, а по итогам второй – пятый.

«Ощущения от пилотирования этого автомобиля определённо отличаются. В этом сезоне в нашем распоряжении есть быстрая машина, так что, надеюсь, мы сможем рассчитывать на хороший результат завтра. Это очень крутая трасса. Благодаря новому покрытию первый сектор стал ещё быстрее, так что ощущения просто головокружительные», — приводит слова Лоусона Motorsport.

Материалы по теме Юки Цунода высказался после 18-го времени во второй тренировке Гран-при Японии

Самая высокая скорость в Формуле-1: