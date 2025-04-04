Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Лоусон оценил болид «Рейсинг Буллз» после первых двух практик Гран-при Японии

Лоусон оценил болид «Рейсинг Буллз» после первых двух практик Гран-при Японии
Комментарии

Пилот «Рейсинг Буллз» Лиам Лоусон поделился впечатлениями от участия в первых двух тренировках Гран-при Японии. По итогам первой свободной практики новозеландец показал 13-й результат, а по итогам второй – пятый.

«Ощущения от пилотирования этого автомобиля определённо отличаются. В этом сезоне в нашем распоряжении есть быстрая машина, так что, надеюсь, мы сможем рассчитывать на хороший результат завтра. Это очень крутая трасса. Благодаря новому покрытию первый сектор стал ещё быстрее, так что ощущения просто головокружительные», — приводит слова Лоусона Motorsport.

Материалы по теме
Юки Цунода высказался после 18-го времени во второй тренировке Гран-при Японии

Самая высокая скорость в Формуле-1:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android