«Всё было предначертано». Жак Вильнёв предположил, почему Дуэн попал в аварию в Японии

Чемпион мира 1997 года, эксперт Жак Вильнёв дал комментарий по поводу аварии, в которую попал пилот «Альпин» Джек Дуэн во второй тренировке Гран-при Японии. Австралиец разбил болид в первом повороте, в результате чего сессия была остановлена красными флагами. По словам руководителя команды Оливера Оукса, Дуэн попал в аварию из-за открытой в первом повороте DRS. По мнению Вильнёва, Дуэну непросто работать в условиях повышенного давления. Ранее в СМИ не раз сообщалось, что Джек может быть заменён на Франко Колапинто.

«Проблема в том, что ещё до первой гонки он знал, что, вероятно, не завершит сезон. На него оказывалось огромное давление со стороны Флавио Бриаторе. Колапинто находится за кулисами. Всё было предначертано. Его пилотирование было отчаянным. Он должен был доказать, что он лучше Пьера Гасли, чтобы сохранить место. Но ему уже сказали: «Послушай, ты проведёшь несколько гонок, но потом тебя, вероятно, заменят».

Это можно заметить по его пилотажу. Ему некомфортно, а когда гонщик находится в такой ситуации, даже с психологической точки зрения, пилотирование не будет естественным. Начинают проявляться небольшие ошибки», — приводит слова Вильнёва Racingnews365.

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