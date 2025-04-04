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Тост: вы можете дать Лоусону 100 лет, и он всё равно не будет так же быстр, как Цунода

Тост: вы можете дать Лоусону 100 лет, и он всё равно не будет так же быстр, как Цунода
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Бывший руководитель команды Формулы-1 «Альфа Таури» («Торо Россо») Франц Тост поддержал решение «Ред Булл» заменить Лиама Лоусона в основной команде «быков» на Юки Цуноду.

«Я бы с самого начала выбрал Юки. Он намного быстрее Лоусона. Вы можете дать Лоусону 100 лет, и он всё равно не будет так же быстр, как Юки. Плюс Юки опытнее, так в чём же дело? Это очень простое решение. У Юки невероятная природная скорость — я годами об этом говорил. Теперь ему просто нужно свести всё воедино.

Он ещё временами слишком эмоционален — может, это была одна из причин, почему его сразу не выбрали вместо Лоусона. Но по чистой скорости Юки точно относится к лучшим пилотам Ф-1. Решение посадить Юки абсолютно верное, потому что Лиам просто слишком медленный!» — приводит слова Тоста Autosport со ссылкой на ORF.

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