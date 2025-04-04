ФИА обсудит с автопроизводителями переход Ф-1 на V10 — ожидается, что идею отклонят

Международная автомобильная федерация организует встречу со всеми автопроизводителями Формулы-1, чтобы обсудить на ней возможный переход чемпионата мира на новый моторный регламент — атмосферные двигатели V10 на экотопливе. Встреча состоится 11 апреля во время Гран-при Бахрейна, информирует BBC Sport.

ФИА хотела бы перейти на такие двигатели уже в 2028 или 2029 годах, хотя только в сезоне-2026 Ф-1 перейдёт на новый моторный регламент, где 50% мощности будет давать турбированный ДВС V6 на экотопливе, а ещё 50 % — гибридная составляющая в виде кинетического генератора. В ФИА считают, что новые двигатели слишком дорогие и не так привлекательны для болельщиков, так как хуже звучат.

Однако идея федерации о досрочной смене правил вряд ли будет поддержана. По правилам каждый цикл технического регламента рассчитан на пять лет. Чтобы изменить его заранее по части моторов, требуется согласие как минимум четырёх из пяти мотористов. При этом «Ауди» уже выступила против досрочной смены правил, схожую позицию занимает «Хонда», не поддерживает резкие шаги и «Мерседес».

Соответственно, на встрече в Бахрейне ФИА поймёт окончательную позицию всех мотористов и после ожидаемого отказа от досрочной смены регламента попробует разработать с ними дальнейшие планы по силовым установкам в Формуле-1.