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Хорнер опроверг слова Марко про нежелание Ньюи видеть Цуноду в «Ред Булл»

Хорнер опроверг слова Марко про нежелание Ньюи видеть Цуноду в «Ред Булл»
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Руководитель команды Формулы-1 «Ред Булл» Кристиан Хорнер опроверг слова советника австрийского коллектива Хельмута Марко про то, что именитый конструктор Эдриан Ньюи был категорически против прихода японца Юки Цуноды в основную команду «быков» из-за инцидента на Гран-при Великобритании в 2022 году после столкновения с партнёром Пьером Гасли.

«Нет, Эдриан не участвовал в принятии решений по пилотом, тем более — в этом. Судя по комментариям, которые я видел, думаю, что Хельмут имел в виду инцидент, произошедший в 2022 году в Сильверстоуне.

Но Эдриан точно никак не повлиял на выбор состава пилотов на 2025 год», — сказал Хорнер в интервью изданию Sky Sports.

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