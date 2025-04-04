Фернандо Алонсо прокомментировал свой вылет во второй тренировке Гран-при Японии

43-летний испанский гонщик и двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо, представляющий коллектив «Астон Мартин», прокомментировал свой результат во второй тренировке Гран-при Японии, когда Алонсо не справился с управлением в восьмом повороте и застрял в гравии, что вызвало красные флаги.

«Да, я не знаю, в чём дело. Мне нужно проанализировать это. Я потерял машину странным образом, из-за сильного ветра и порывов, и машина немного критически откликается. Но да, не знаю, заехал ли я колесом на траву или было что-то подобное, поэтому мне нужно проверить это и постараться избежать этого завтра, но сам день прошёл отлично», — приводит слова Алонсо издание PlanetF1.