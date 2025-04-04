Фернандо Алонсо прокомментировал свой вылет во второй тренировке Гран-при Японии
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43-летний испанский гонщик и двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо, представляющий коллектив «Астон Мартин», прокомментировал свой результат во второй тренировке Гран-при Японии, когда Алонсо не справился с управлением в восьмом повороте и застрял в гравии, что вызвало красные флаги.
Формула-1 2025. Этап 3, Сузука, Япония
Гран-при Японии. Свободная практика 2
04 апреля 2025, пятница. 09:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:28.114
2
Ландо Норрис
McLaren
+0.049
3
Исак Хаджар
Racing Bulls
+0.404
«Да, я не знаю, в чём дело. Мне нужно проанализировать это. Я потерял машину странным образом, из-за сильного ветра и порывов, и машина немного критически откликается. Но да, не знаю, заехал ли я колесом на траву или было что-то подобное, поэтому мне нужно проверить это и постараться избежать этого завтра, но сам день прошёл отлично», — приводит слова Алонсо издание PlanetF1.
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