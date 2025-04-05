Формула-1, Гран-при Японии — 2025: квалификация, онлайн-трансляция

5 апреля на автодроме «Сузука» состоится квалификация к гонке третьего этапа сезона-2025 Формулы-1 — Гран-при Японии. Сессия стартует в 9:00 мск. Интернет-портал «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию квалификации Формулы-1, доступную по нижеприведённым ссылкам или же в Матч-центре.

Онлайн-трансляция квалификации Гран-при Японии Формулы-1.

Напомним, в сезоне 2024 года досрочную победу в личном зачёте одержал Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл». Этот титул стал для нидерландца четвёртым. Все свои чемпионства Макс завоевал с 2021 года. Победу в Кубке конструкторов по итогам сезона завоевала команда «Макларен».

Лидером сезона-2025 является пилот «Макларена» Ландо Норрис, одержавший победу в первой гонке сезона — Гран-при Австралии.