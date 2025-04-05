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Формула-1, Гран-при Японии — 2025: во сколько начало, где смотреть прямую трансляцию

В воскресенье, 6 апреля, на трассе «Сузука» состоится гонка третьего этапа сезона-2025 чемпионата Формулы-1 — Гран-при Японии. Начало гонки Ф-1 запланировано на 8:00 мск.

Действующим чемпионом мира является пилот «Ред Булл» нидерландец Макс Ферстаппен. Первое место в зачёте Кубка конструкторов по итогам прошлого сезона заняла команда «Макларен».

Лидером чемпионата после Гран-при Китая является Ландо Норрис, набравший 25 баллов за победу в Мельбурне. В Кубке конструкторов лидирует «Макларен».

Гонка будет транслироваться на телеканале Sky Sports. Кроме того, эфир будет доступен на сервисе F1 TV. В Восточной Европе, странах Балтии и Средней Азии гоночный уикенд будет транслироваться на телеканале Setanta Sports.

Официальной трансляции на территории Российской Федерации не будет. Тем не менее «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию гонки Гран-при Японии.