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Формула-1, Гран-при Японии — 2025: онлайн-трансляция гонки начнётся в 7:55

Формула-1, Гран-при Японии — 2025: онлайн-трансляция гонки начнётся в 7:55
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6 апреля на автодроме «Сузука» состоится гонка третьего этапа сезона-2025 Формулы-1 — Гран-при Японии. Заезд стартует в 8:00 мск. Интернет-портал «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию гонки Формулы-1, доступную по нижеприведённым ссылкам или же в Матч-центре.

Онлайн-трансляция гонки Гран-при Японии Формулы-1.

Формула-1 2025. Этап 3, Сузука, Япония
Гран-при Японии. Гонка (53 круга, 307.471 км)
06 апреля 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Не началось

Составы команд Формулы-1 в сезоне-2025:

1. «Макларен» — Ландо Норрис и Оскар Пиастри.
2. «Феррари» — Шарль Леклер и Льюис Хэмилтон.
3. «Ред Булл» — Макс Ферстаппен и Юки Цунода.
4. «Мерседес» — Джордж Расселл и Андреа Кими Антонелли.
5. «Астон Мартин» — Фернандо Алонсо и Лэнс Стролл.
6. «Альпин» — Пьер Гасли и Джек Дуэн.
7. «Хаас» — Эстебан Окон и Оливер Берман.
8. «Рейсинг Буллз» — Лиам Лоусон и Исак Хаджар.
9. «Уильямс» — Александер Албон и Карлос Сайнс.
10. «Кик-Заубер» — Нико Хюлькенберг и Габриэл Бортолето.

Напомним, в сезоне 2024 года досрочную победу в личном зачёте одержал Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл». Этот титул стал для нидерландца четвёртым. Все свои чемпионства Макс завоевал с 2021 года. Победу в Кубке конструкторов по итогам сезона завоевала команда «Макларен».

Лидером сезона-2025 является пилот «Макларена» Ландо Норрис, одержавший победу в первой гонке сезона — Гран-при Австралии.

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