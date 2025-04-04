Хэмилтон описал ощущения от болида «Феррари» после 4-го места во 2-й тренировке ГП Японии

40-летний семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, представляющий коллектив «Феррари», поделился ощущениями от болида «Феррари» после четвёртого место во второй тренировки Гран-при Японии.

«В целом, это был позитивный день для нас. Это невероятная трасса, и ощущения на первом секторе отличные – там можно по-настоящему разогнаться, особенно с новым покрытием.

В первой тренировке баланс был не так хорош, как мог бы быть, но мы добились значительного прогресса между сессиями, и я доволен выбранным направлением, хотя за ночь предстоит ещё кое-что сделать, а погода может измениться, и нам нужно будет оставаться сосредоточенными. но мы находимся в хорошем положении, и я с нетерпением жду, что мы сможем сделать в этот уикенд», — приводит слова Хэмилтона издание GPblog.