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Леклер — о «Феррари» в Японии: наш темп выше, чем на бумаге

Леклер — о «Феррари» в Японии: наш темп выше, чем на бумаге
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27-летний гонщик Формулы-1 из Монако Шарль Леклер, представляющий коллектив «Феррари», высказался о темпе команды после двух тренировок Гран-при Японии.

«Это был продуктивный день, мы перепробовали множество различных настроек на тренировках, и я чувствую, что многое узнал о нашей машине и о том, как мы можем извлечь из неё максимум пользы в предстоящих гонках.

Мы не собрали всё воедино из-за многочисленных красных флагов и трафика, помешавших во второй тренировке, но я думаю, что сейчас наш темпе выше, чем на бумаге. Будет интересно посмотреть, как изменение условий, в частности, сильный ветер с разных направлений, повлияет на завтрашние сессии», — приводит слов Леклера издание GPblog.

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