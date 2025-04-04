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В «Пирелли» ответили, является ли износ резины ключевым поводом для дисквалификации Гасли

В «Пирелли» ответили, является ли износ резины ключевым поводом для дисквалификации Гасли
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Итальянская компания «Пирелли», поставляющая шины для чемпионата Формулы-1, высказалась по поводу дисквалификации французского пилота Пьера Гасли из команды «Альпин» после гонки на Гран-при Китая за недовес в 1 кг.

Издание GPblog сообщило, что в «Пирелли» подтвердили потерю в 2,5 кг резины на шинах «хард», на которых Гасли проехал 46 кругов в Китае после единственного пит-стопа, но заявили, что эта потеря веса не является аномальной, как и на болиде Шарля Леклера, поскольку другие 14 пилотов, выбравших тактику с одной остановкой, не испытали проблем с недовесом, потеряв приблизительно такое же количество веса в шинах.

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