Фернандо Алонсо высказался о темпе «Астон Мартин» на Гран-при Японии

43-летний испанский гонщик и двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо, представляющий команду «Астон Мартин», высказался о темпе болида на Гран-при Японии.

«Сузука» — фантастическая трасса. А местные болельщики создают прекрасный антураж. Надеюсь, завтра мы проведём хорошее шоу.

Вообще эта трасса стала лучше. Я имею в виду, она более цепкая и очень ровная, вообще нет кочек на первом секторе, который является самой интересной частью трассы с супервысокоскоростными поворотами. Так что да, действительно, это очень весёлая трасса для пилотажа, каждый круг за рулём — очень приятный. Жду не дождусь продолжения завтра.

Я думаю, что мы немного более конкурентоспособны, чем в Китае, так что, надеюсь, сможем выйти в третий сегмент квалификации завтра», — приводит слова Алонсо издание PlanetF1.