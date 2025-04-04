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Льюис Хэмилтон рассказал о своей адаптации в «Феррари»

Льюис Хэмилтон рассказал о своей адаптации в «Феррари»
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40-летний британский гонщик и семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, представляющий коллектив «Феррари», высказался о своей адаптации к команде.

«Я пытался сосредоточиться на том, чтобы обучиться взаимодействию с командой для обмена нужной нам информацией. От выходных к выходным я чувствую себя более комфортно в «Феррари» и с их машиной. Всё лучше запоминаю то, что находится внутри кокпита, а также всё правильнее работаю с настройками.

Я пытаюсь понимать всё больше об изменениях в конфигурации болида, которые мы можем грамотно проводить. Мы находимся рядом с той точкой, когда я смогу правильно подтолкнуть развитие болида в нужном для нас направлении и узнать, какие инструменты я должен использовать, чтобы поставить машину в это лучшее положение. Так что да, я чувствую себя более комфортно здесь и ожидаю, что это просто продолжится на протяжении всех гонок», — приводит слова Хэмилтона издание Autoracer.

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