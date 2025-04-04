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Леклер оценил перспективы «Феррари» в борьбе с «Маклареном» на Гран-при Японии

Леклер оценил перспективы «Феррари» в борьбе с «Маклареном» на Гран-при Японии
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27-летний гонщик Формулы-1 из Монако Шарль Леклер, представляющий коллектив «Феррари», оценил перспективы борьбы с пилотами «Макларена» за победу на Гран-при Японии.

«Нам нужно быть осторожными, потому что «Макларен», похоже, находится на другой планете, но я чувствую, что у меня, возможно, появилось немного больше идей о том, как найти необходимый темп», — приводит слова Леклера издание Racingnews365.

После двух проведённых Гран-при Формулы-1 в сезоне 2025 года лидером личного зачёта является британец Ландо Норрис из «Макларена», на счету которого 44 очка. Второе место у четырёхкратного чемпиона Макса Ферстаппена («Ред Булл») — 36. Леклер — 10-й с восемью очками.

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