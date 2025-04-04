В «Рейсинг Буллз» рассказали, как Цунода оправился после подписания Лоусона в «Ред Булл»

Руководитель команды «Рейсинг Буллз» Лоран Мекис рассказал, как японский гонщик Юки Цунода оправился после новости о подписании Лиама Лоусона в «Ред Булл» в 2024-м.

«Да, конечно, Юки готов к «Ред Булл». Нам задавали эти вопросы много раз в прошлом, и мы постоянно повторяли, что Юки в прошлом году сделал невероятный шаг вперёд по сравнению с его предыдущими сезонами.

Мы действительно чувствовали, что если он собирается развиваться дальше в 2025 году, то мы будем говорить о его будущем на очень серьёзном уровне — и это именно то, что произошло. Так что, надо отдать ему должное.

В конце прошлого сезона он получил плохие новости [после перехода Лоусона в «Ред Булл»]. Он отправился в Японию и вернулся оттуда в очень хорошем расположении духа. Как только Юки присоединился к нам в Фаэнце и Милтон-Кинсе в январе, то работал чрезвычайно усердно. Его мораль была на высоте, внимание ко всем деталям было впечатляющим. Когда он сел за руль в Бахрейне, то практически сразу показал нам, что сделал ещё один шаг вперёд», — приводит слова Мекиса издание Racingnews365.