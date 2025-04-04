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Ландо Норрис назвал фактор, который может помешать на Гран-при Японии

Ландо Норрис назвал фактор, который может помешать на Гран-при Японии
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Британский гонщик Формулы-1 Ландо Норрис, представляющий коллектив «Макларен», считает, что ветер может стать важным фактором на Гран-при Японии.

«Первые тренировки прошли приятно, мы всё ещё в хорошей позиции, просто было сложно из-за ветра. Что имеет большое значение, особенно на такой трассе, как эта, когда она такая быстрая и когда вы так долго находитесь на пределе на первом секторе, — малейший порыв ветра. А резкое изменение его порыва может серьёзно помешать и выбить болид с трассы на такой скорости.

Честно говоря, все сталкиваются с подобными проблемами, но я чувствую, что мы находимся в разумном положении, мы сделали несколько шагов вперёд, но всё ещё есть вещи, которые нужно постараться улучшить к завтрашнему дню», — приводит слова Норриса издание Racingnews365.

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