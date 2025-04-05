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Фото: Льюис Хэмилтон продолжил традицию посещения боулинга с новой командой

Фото: Льюис Хэмилтон продолжил традицию посещения боулинга с новой командой
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40-летний британский гонщик и семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, выступающий за команду «Феррари», посетил с итальянским коллективом боулинг, продолжая свою традицию.

Фото: ferrarif1.com

«Льюис Хэмилтон делится новыми традициями со своей семьёй», — написала пресс-служба «Феррари» под фотографиями в социальной сети Х (ранее Twitter).

Хэмилтон также сразился со своим напарником Шарлем Леклером — победитель их дуэли неизвестен.

Фото: ferrarif1.com

Льюис на протяжении всей своей карьеры ходит в боулинг с новой командой. В 2010-м он в первый раз посетил это увлечение с «Маклареном», в 2013-м с «Мерседесом», и в 2025-м с «Феррари».

Ранее рассказал о своей адаптации в итальянском коллективе.

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