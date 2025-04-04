Лоран Мекис: вы можете почувствовать, сколько усилий вложил Юки Цунода в своё развитие

Руководитель команды Формулы-1 «Рейсинг Буллз» Лоран Мекис высказался о бывшем пилоте коллектива Юки Цуноде, перешедшем в «Ред Булл».

«Вы знаете, мы часто думаем, что пилоты растут только с точки зрения зрелости — спокойствия и анализа, — но, по моему мнению, в случае с Юки мы видели, как он делает шаги, как юла, вертясь на 360 градусов вокруг оси, продолжая развиваться. Он стал более спокойным, зрелым, значительно улучшил свои технические характеристики. За последние 12 месяцев это действительно невероятный шаг вперёд, и это сказывается на скорости.

В результате, когда он садится за руль, его естественная скорость сразу же повышается. Когда вы объединяете всё это, то превращаете молодого гонщика в лидера команды, и это действительно та роль, которую он играл в «Рейсинг Буллз», безусловно, с самого начала сезона.

Так что, я думаю, это был очень впечатляющий пример развития, и, как мы знаем, это никогда не даётся бесплатно или без усилий. Вы можете почувствовать, сколько усилий и концентрации он вложил в это», — приводит слова Мекиса издание Racingnews365.