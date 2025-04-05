Руководитель «Рейсинг Буллз» объяснил, почему Юки Цунода готов к выступлениям в «Ред Булл»

Руководитель команды Формулы-1 «Рейсинг Буллз» Лоран Мекис объяснил, почему бывший пилот коллектива Юки Цунода готов к выступлениям в «Ред Булл».

«Юки способен провести просто безупречный уикенд от первого круга первой тренировки до клетчатого флага на финише гонки. Конечно, мы [«Рейсинг Буллз»] недостаточно быстры, чтобы это было заметно большинству из вас, ребята, но мы видели, как Юки проводил все выходные, участвовал в квалификациях или гонках под серьёзным давлением… Возьмём Мельбурн — он вывел машину на пятую позицию на сухой трассе, я думаю, это его лучшая квалификация за всю историю.

Посмотрите на спринтерскую гонку в Китае — он финишировал на шестом месте, испытывая огромное давление со стороны более быстрых машин позади себя, и не ошибся ни на мгновенье. Так что то, что вы видите по результатам нашей команды, безусловно, проходило с тем ощутимым вкладом, когда он пилотирует болид», — приводит слова Мекиса издание Racingnews365.