Норрис — лучший на третьей практике Гран-при Японии, её дважды прерывала горящая трава

Пилот «Макларена» Ландо Норрис показал быстрейший результат на третьей тренировке Гран-при Японии Формулы-1. Британец всего на 26 тысячных секунды опередил Оскара Пиастри и на десятую с небольшим — Джорджа Расселла из «Мерседеса».

Отметим, что многие пилоты не сумели проехать финальные квалификационные попытки из-за красного флага в конце тренировки, вывешенного из-за загоревшейся на обочине травы. Это была уже вторая остановка сессии по такой причине.

Формула-1. Гран-при Японии. Третья тренировка

1. Ландо Норрис («Макларен») – 1:27.965.

2. Оскар Пиастри («Макларен») +0.026.

3. Джордж Расселл («Мерседес») +0.112.

4. Шарль Леклер («Феррари») +0.449.

5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.532.

6. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0.559.

7. Алекс Албон («Уильямс») +0.589.

8. Пьер Гасли («Альпин») +0.638.

9. Юки Цунода («Ред Булл») +0.820.

10. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») +0.821.

11. Карлос Сайнс («Уильямс») +0.881.

12. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +1.139.

13. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +1.161.

14. Джек Дуэн («Альпин») +1.802.

15. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1.807.

16. Оливер Берман («Хаас») +2.119.

17. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») +2.169.

18. Эстебан Окон («Хаас») +2.218.

19. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +2.302.

20. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») +2.656.