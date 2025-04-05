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Норрис — лучший на третьей практике Гран-при Японии, её дважды прерывала горящая трава

Норрис — лучший на третьей практике Гран-при Японии, её дважды прерывала горящая трава
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Пилот «Макларена» Ландо Норрис показал быстрейший результат на третьей тренировке Гран-при Японии Формулы-1. Британец всего на 26 тысячных секунды опередил Оскара Пиастри и на десятую с небольшим — Джорджа Расселла из «Мерседеса».

Отметим, что многие пилоты не сумели проехать финальные квалификационные попытки из-за красного флага в конце тренировки, вывешенного из-за загоревшейся на обочине травы. Это была уже вторая остановка сессии по такой причине.

Формула-1 2025. Этап 3, Сузука, Япония
Гран-при Японии. Свободная практика 3
05 апреля 2025, суббота. 05:30 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:27.965
2
Оскар Пиастри
McLaren
+0.026
3
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.112

Формула-1. Гран-при Японии. Третья тренировка

1. Ландо Норрис («Макларен») – 1:27.965.
2. Оскар Пиастри («Макларен») +0.026.
3. Джордж Расселл («Мерседес») +0.112.
4. Шарль Леклер («Феррари») +0.449.
5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.532.
6. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0.559.
7. Алекс Албон («Уильямс») +0.589.
8. Пьер Гасли («Альпин») +0.638.
9. Юки Цунода («Ред Булл») +0.820.
10. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») +0.821.
11. Карлос Сайнс («Уильямс») +0.881.
12. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +1.139.
13. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +1.161.
14. Джек Дуэн («Альпин») +1.802.
15. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1.807.
16. Оливер Берман («Хаас») +2.119.
17. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») +2.169.
18. Эстебан Окон («Хаас») +2.218.
19. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +2.302.
20. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») +2.656.

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