Квалификация Гран-при Японии прервана красными флагами из-за горящей травы

В субботу, 5 апреля, на трассе «Сузука» проходит квалификация третьего этапа Формулы-1 в сезоне-2025 — Гран-при Японии, второй сегмент которой был прерван красными флагами из-за горящей травы.

Фото: Кадр из трансляции

Это второй раз за японский уикенд, когда сессия прерывается из-за возгорания травы. В первый раз это произошло во второй тренировке. Возгорание связано с искрами, которые вылетают из-под болидов Формулы-1 и поджигают сухую траву на обочине.

После первого сегмента вылетели:

16. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер»).

17. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер»).

18. Эстебан Окон («Хаас»).

19. Джек Дуэн («Альпин»).

20. Лэнс Стролл («Астон Мартин»).