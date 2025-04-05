Квалификация Гран-при Японии прервана красными флагами из-за горящей травы
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В субботу, 5 апреля, на трассе «Сузука» проходит квалификация третьего этапа Формулы-1 в сезоне-2025 — Гран-при Японии, второй сегмент которой был прерван красными флагами из-за горящей травы.
Фото: Кадр из трансляции
Формула-1 2025. Этап 3, Сузука, Япония
Гран-при Японии. Квалификация
05 апреля 2025, суббота. 09:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:26.983
2
Ландо Норрис
McLaren
+0.012
3
Оскар Пиастри
McLaren
+0.044
Это второй раз за японский уикенд, когда сессия прерывается из-за возгорания травы. В первый раз это произошло во второй тренировке. Возгорание связано с искрами, которые вылетают из-под болидов Формулы-1 и поджигают сухую траву на обочине.
После первого сегмента вылетели:
16. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер»).
17. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер»).
18. Эстебан Окон («Хаас»).
19. Джек Дуэн («Альпин»).
20. Лэнс Стролл («Астон Мартин»).
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