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Формула-1. Гран-при Японии. Результаты квалификации

Ферстаппен завоевал поул на ГП Японии, Норрис — второй, Пиастри — третий
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В субботу, 5 апреля, на трассе «Сузука» завершилась квалификация третьего этапа Формулы-1 в сезоне-2025 — Гран-при Японии, поул в которой завоевал нидерландский гонщик Макс Ферстаппен из «Ред Булл». Второй результат показал Ландо Норрис из «Макларена». Третье место — Оскар Пиастри («Макларен»).

Формула-1 2025. Этап 3, Сузука, Япония
Гран-при Японии. Квалификация
05 апреля 2025, суббота. 09:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:26.983
2
Ландо Норрис
McLaren
+0.012
3
Оскар Пиастри
McLaren
+0.044

Формула-1. Гран-при Японии. Результаты квалификации:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1:26.983.
2. Ландо Норрис («Макларен») +0.012.
3. Оскар Пиастри («Макларен») +0.044.
4. Шарль Леклер («Феррари») +0.316.
5. Джордж Расселл («Мерседес») +0.335.
6. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0.572.
7. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») +0.586.
8. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0.627.
9. Александер Албон («Уильямс») +0.632.
10. Оливер Берман («Хаас») +0.884.

После второго сегмента выбыли:
11. Пьер Гасли («Альпин») — 1:27.822.
12. Карлос Сайнс («Уильямс») — 1:27.836.
13. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 1:27.897.
14. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») — 1:27.906.
15. Юки Цунода («Ред Булл») — 1:28.000.

После первого сегмента выбыли:
16. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») — 1:28.570.
17. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») — 1:28.622.
18. Эстебан Окон («Хаас») — 1:28.696.
19. Джек Дуэн («Альпин») — 1:28.877.
20. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 1:29.271.

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