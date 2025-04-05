Ферстаппен завоевал поул на ГП Японии, Норрис — второй, Пиастри — третий

В субботу, 5 апреля, на трассе «Сузука» завершилась квалификация третьего этапа Формулы-1 в сезоне-2025 — Гран-при Японии, поул в которой завоевал нидерландский гонщик Макс Ферстаппен из «Ред Булл». Второй результат показал Ландо Норрис из «Макларена». Третье место — Оскар Пиастри («Макларен»).

Формула-1. Гран-при Японии. Результаты квалификации:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1:26.983.

2. Ландо Норрис («Макларен») +0.012.

3. Оскар Пиастри («Макларен») +0.044.

4. Шарль Леклер («Феррари») +0.316.

5. Джордж Расселл («Мерседес») +0.335.

6. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0.572.

7. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») +0.586.

8. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0.627.

9. Александер Албон («Уильямс») +0.632.

10. Оливер Берман («Хаас») +0.884.

После второго сегмента выбыли:

11. Пьер Гасли («Альпин») — 1:27.822.

12. Карлос Сайнс («Уильямс») — 1:27.836.

13. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 1:27.897.

14. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») — 1:27.906.

15. Юки Цунода («Ред Булл») — 1:28.000.

После первого сегмента выбыли:

16. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») — 1:28.570.

17. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») — 1:28.622.

18. Эстебан Окон («Хаас») — 1:28.696.

19. Джек Дуэн («Альпин») — 1:28.877.

20. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 1:29.271.