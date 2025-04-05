Цунода на «Ред Булл» не прошёл в третий сегмент квалификации в Японии и уступил Лоусону

Японский гонщик Формулы-1 Юки Цунода, выступающий за «Ред Булл», не прошёл в третий сегмент квалификации Гран-при Японии и уступил Лиаму Лоусону, который за рулём «Рейсинг Буллз» опередил японца.

Юки, заменивший Лоусона именно с Гран-при Японии, показал 15-й результат и лишил себя шансов на третий сегмент, а Лиам, вернувшийся в «Рейсинг Буллз» на место Цуноды, закончил квалификацию на 14-м месте.

Напарник Цуноды Макс Ферстаппен закончил второй сегмент на третьем месте, а Исак Хаджар из «Рейсинг Буллз» — на девятом. Впереди гонщиков ожидает финальный отрезок квалификации.

После второго сегмента выбыли:

11. Пьер Гасли («Альпин»).

12. Карлос Сайнс («Уильямс»).

13. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»).

14. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») — 1:27.906.

15. Юки Цунода («Ред Булл») — 1:28.000.