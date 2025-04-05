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Цунода на «Ред Булл» не прошёл в третий сегмент квалификации в Японии и уступил Лоусону

Цунода на «Ред Булл» не прошёл в третий сегмент квалификации в Японии и уступил Лоусону
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Японский гонщик Формулы-1 Юки Цунода, выступающий за «Ред Булл», не прошёл в третий сегмент квалификации Гран-при Японии и уступил Лиаму Лоусону, который за рулём «Рейсинг Буллз» опередил японца.

Формула-1 2025. Этап 3, Сузука, Япония
Гран-при Японии. Квалификация
05 апреля 2025, суббота. 09:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:26.983
2
Ландо Норрис
McLaren
+0.012
3
Оскар Пиастри
McLaren
+0.044

Юки, заменивший Лоусона именно с Гран-при Японии, показал 15-й результат и лишил себя шансов на третий сегмент, а Лиам, вернувшийся в «Рейсинг Буллз» на место Цуноды, закончил квалификацию на 14-м месте.

Напарник Цуноды Макс Ферстаппен закончил второй сегмент на третьем месте, а Исак Хаджар из «Рейсинг Буллз» — на девятом. Впереди гонщиков ожидает финальный отрезок квалификации.

После второго сегмента выбыли:

11. Пьер Гасли («Альпин»).
12. Карлос Сайнс («Уильямс»).
13. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»).
14. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») — 1:27.906.
15. Юки Цунода («Ред Булл») — 1:28.000.

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