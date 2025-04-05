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Макс Ферстаппен прокомментировал свой поул в квалификации Гран-при Японии

Макс Ферстаппен прокомментировал свой поул в квалификации Гран-при Японии
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27-летний нидерландский гонщик и четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл» прокомментировал свой поул в квалификации Гран-при Японии.

Формула-1 2025. Этап 3, Сузука, Япония
Гран-при Японии. Квалификация
05 апреля 2025, суббота. 09:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:26.983
2
Ландо Норрис
McLaren
+0.012
3
Оскар Пиастри
McLaren
+0.044

«Мы старались изо всех сил, чтобы добиться наилучшего баланса. Это было непросто, но с каждой сессией мы добивались небольших улучшений.

Это сыграло решающую роль. Последний круг был просто великолепен, и это невероятно приятно. Мы будем надеяться на завтрашний день и сделаем всё возможное», — сказал Ферстаппен после квалификации.

Второй результат показал британский гонщик «Макларена» Ландо Норрис, а третье время у его напарника Оскара Пиастри.

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