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Норрис — о старте позади Ферстаппена в Японии: Макс окажет достойное сопротивление

Норрис — о старте позади Ферстаппена в Японии: Макс окажет достойное сопротивление
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Британский гонщик Формулы-1 Ландо Норрис из «Макларена» высказался по поводу второго места в квалификации Гран-при Японии.

Формула-1 2025. Этап 3, Сузука, Япония
Гран-при Японии. Квалификация
05 апреля 2025, суббота. 09:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:26.983
2
Ландо Норрис
McLaren
+0.012
3
Оскар Пиастри
McLaren
+0.044

«Я счастлив. Поздравляю Макса. Он проделал хорошую работу. Снимаю шляпу. Нужно отдать должное, когда он так хорошо проехал круг.

Чувствую, что выжал из машины всё, что мог. Всего лишь крошечный отрыв, но Макс проехал потрясающий круг. Для нас с Оскаром [Пиастри] оказаться в топ-3 — это хорошо, но этого недостаточно.

На первом круге в третьем сегменте я задел колесом обочину на выезде из седьмого поворота, так что всего пара небольших ошибок — и это показывает, как легко потерять время на круге. Понимаю, что мы были на пределе того, что у нас было, сегодня нам этого просто не хватило.

Наша цель — победить завтра, но никто ещё не знает, что будет по погоде. Но мы ожидаем захватывающую гонку и хотим обогнать Макса, но он окажет нам достойное сопротивление. Я уже проходил это раньше, так что в восторге от этого», — сказал Норрис после гонки.

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