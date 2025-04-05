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Пиастри — о третьем месте в квалификации ГП Японии: другие команды не так далеки от нас

Пиастри — о третьем месте в квалификации ГП Японии: другие команды не так далеки от нас
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Австралийский гонщик Формулы-1 Оскар Пиастри из команды «Макларен» отреагировал на своё третье место в квалификации Гран-при Японии.

Формула-1 2025. Этап 3, Сузука, Япония
Гран-при Японии. Квалификация
05 апреля 2025, суббота. 09:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:26.983
2
Ландо Норрис
McLaren
+0.012
3
Оскар Пиастри
McLaren
+0.044

«Ощущения были приятными, особенно на старте третьего сегмента. Последний круг прошёл не так, как я хотел, но, думаю, в гонке всё ещё есть на что рассчитывать.

У нас отличная машина, у нас хороший темп, но другие команды сейчас не так далеки от нас, как многие думают. Сегодняшнее утро выдалось довольно напряжённым. Макс проделал отличную работу, чтобы завоевать поул, но мы всё ещё боремся за победу. Мне всё равно, пойдёт дождь или нет. Я готов ко всему, что бы ни случилось», — сказал Пиастри после квалификации.

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