Лиам Лоусон впервые за 567 дней опередил Юки Цуноду в квалификации Формулы-1
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23-летний новозеландский гонщик Формулы-1 Лиам Лоусон, представляющий команду «Рейсинг Буллз», впервые за 567 дней опередил японского пилота Юки Цуноду из «Ред Булл» в квалификации «Королевских гонок».
Лоусон опередил Цуноду на Гран-при Японии, где показал 14-е время, а японец — 15-е.
Формула-1 2025. Этап 3, Сузука, Япония
Гран-при Японии. Квалификация
05 апреля 2025, суббота. 09:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:26.983
2
Ландо Норрис
McLaren
+0.012
3
Оскар Пиастри
McLaren
+0.044
Первая и единственная победа Лоусона в квалификации над Цунодой была добыта 16 сентября 2023 года на Гран-при Сингапура, где Лиам показал 10-й результат, а Цунода — 15-й. В тот год новозеландец заменял Даниэля Риккардо, который сломал руку в Зандворте, Нидерланды.
Поул на Гран-при Японии — 2025 завоевал напарник Цуноды Макс Ферстаппен, второе место — Ландо Норрис из «Макларена», а третий — партнёр Норриса Оскар Пиастри.
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