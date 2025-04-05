Лиам Лоусон впервые за 567 дней опередил Юки Цуноду в квалификации Формулы-1

23-летний новозеландский гонщик Формулы-1 Лиам Лоусон, представляющий команду «Рейсинг Буллз», впервые за 567 дней опередил японского пилота Юки Цуноду из «Ред Булл» в квалификации «Королевских гонок».

Лоусон опередил Цуноду на Гран-при Японии, где показал 14-е время, а японец — 15-е.

Первая и единственная победа Лоусона в квалификации над Цунодой была добыта 16 сентября 2023 года на Гран-при Сингапура, где Лиам показал 10-й результат, а Цунода — 15-й. В тот год новозеландец заменял Даниэля Риккардо, который сломал руку в Зандворте, Нидерланды.

Поул на Гран-при Японии — 2025 завоевал напарник Цуноды Макс Ферстаппен, второе место — Ландо Норрис из «Макларена», а третий — партнёр Норриса Оскар Пиастри.