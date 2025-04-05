Ферстаппен присоединился к Феттелю и Шумахеру по количеству поулов подряд в «Сузуке»

27-летний нидерландский гонщик и четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл» присоединился к четырёхкратному победителю серии Себастьяну Феттелю и легендарному обладателю семи титулов «Королевских гонок» Михаэлю Шумахеру по количеству поулов подряд на трассе «Сузука», Япония.

Ферстаппен завоевал первое место в квалификации Гран-при Японии — 2025, что принесло нидерландцу четвёртый поул подряд на этом этапе. Первый раз он показал лучшее время в 2022 году.

Себастьян Феттель за рулём «Ред Булл» с 2009-го по 2012-й забирал поулы в Японии, а Михаэль Шумахер с 1998-го по 2002-й.