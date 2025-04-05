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Ферстаппен присоединился к Феттелю и Шумахеру по количеству поулов подряд в «Сузуке»

Ферстаппен присоединился к Феттелю и Шумахеру по количеству поулов подряд в «Сузуке»
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27-летний нидерландский гонщик и четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл» присоединился к четырёхкратному победителю серии Себастьяну Феттелю и легендарному обладателю семи титулов «Королевских гонок» Михаэлю Шумахеру по количеству поулов подряд на трассе «Сузука», Япония.

Формула-1 2025. Этап 3, Сузука, Япония
Гран-при Японии. Квалификация
05 апреля 2025, суббота. 09:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:26.983
2
Ландо Норрис
McLaren
+0.012
3
Оскар Пиастри
McLaren
+0.044

Ферстаппен завоевал первое место в квалификации Гран-при Японии — 2025, что принесло нидерландцу четвёртый поул подряд на этом этапе. Первый раз он показал лучшее время в 2022 году.

Себастьян Феттель за рулём «Ред Булл» с 2009-го по 2012-й забирал поулы в Японии, а Михаэль Шумахер с 1998-го по 2002-й.

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