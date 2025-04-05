Ферстаппен присоединился к Феттелю и Шумахеру по количеству поулов подряд в «Сузуке»
Поделиться
27-летний нидерландский гонщик и четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл» присоединился к четырёхкратному победителю серии Себастьяну Феттелю и легендарному обладателю семи титулов «Королевских гонок» Михаэлю Шумахеру по количеству поулов подряд на трассе «Сузука», Япония.
Формула-1 2025. Этап 3, Сузука, Япония
Гран-при Японии. Квалификация
05 апреля 2025, суббота. 09:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:26.983
2
Ландо Норрис
McLaren
+0.012
3
Оскар Пиастри
McLaren
+0.044
Ферстаппен завоевал первое место в квалификации Гран-при Японии — 2025, что принесло нидерландцу четвёртый поул подряд на этом этапе. Первый раз он показал лучшее время в 2022 году.
Себастьян Феттель за рулём «Ред Булл» с 2009-го по 2012-й забирал поулы в Японии, а Михаэль Шумахер с 1998-го по 2002-й.
Комментарии
- 5 апреля 2025
-
12:00
-
11:54
-
11:50
-
11:48
-
11:30
-
11:26
-
11:24
-
11:15
-
11:11
-
11:01
-
10:49
-
10:43
-
10:37
-
10:30
-
10:20
-
10:11
-
09:53
-
09:39
-
09:30
-
06:37
-
03:00
-
01:00
-
00:33
-
00:00
- 4 апреля 2025
-
23:47
-
22:50
-
22:19
-
21:25
-
20:35
-
20:09
-
19:43
-
19:10
-
18:42
-
18:24
-
17:47