Хорнер: один из лучших кругов Ферстаппена в квалификации за всю историю

Руководитель команды Формулы-1 «Ред Булл» Кристиан Хорнер отреагировал на завоевание поула в квалификации Гран-при Японии 27-летним нидерландским гонщиком и четырёхкратным чемпионом «Королевских гонок» Максом Ферстаппеном.

«Невероятно! Мы этого не ожидали. Это был выдающийся круг от Макса, один из его лучших кругов в квалификации за всю историю.

Он выжал каждую каплю из болида для лучшего темпа, и завоевание поула было неожиданным, учитывая то, что мы видели ранее, что очень сильно замотивировало команду. Мы перевернули машину с ног на голову, и Макс со своей командой сделали потрясающую работу», — приводит слова Хорнера издание Sky Sports.