Хорнер: один из лучших кругов Ферстаппена в квалификации за всю историю
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Руководитель команды Формулы-1 «Ред Булл» Кристиан Хорнер отреагировал на завоевание поула в квалификации Гран-при Японии 27-летним нидерландским гонщиком и четырёхкратным чемпионом «Королевских гонок» Максом Ферстаппеном.
Формула-1 2025. Этап 3, Сузука, Япония
Гран-при Японии. Квалификация
05 апреля 2025, суббота. 09:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:26.983
2
Ландо Норрис
McLaren
+0.012
3
Оскар Пиастри
McLaren
+0.044
«Невероятно! Мы этого не ожидали. Это был выдающийся круг от Макса, один из его лучших кругов в квалификации за всю историю.
Он выжал каждую каплю из болида для лучшего темпа, и завоевание поула было неожиданным, учитывая то, что мы видели ранее, что очень сильно замотивировало команду. Мы перевернули машину с ног на голову, и Макс со своей командой сделали потрясающую работу», — приводит слова Хорнера издание Sky Sports.
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