Ферстаппен установил лучшее время на трассе «Сузука», побив рекорд Феттеля

27-летний нидерландский гонщик и четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен, представляющий коллектив «Ред Булл», установил лучшее время на трассе «Сузука» по итогам квалификации Гран-при Японии, в которой завоевал поул.

Новый рекорд трассы, принадлежащий Максу Ферстаппену — 1:26.983. Себастьян Феттель в 2019 году за рулём болида «Феррари» SF90 показал следующее время в Японии — 1:27.06.

По итогам квалификации в Японии Ферстаппен также присоединился к Феттелю и легендарному гонщику и семикратному чемпиону «Королевских гонок» Михаэлю Шумахеру по количеству завоёванных поулов на «Сузуке» подряд.