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Ферстаппен установил лучшее время на трассе «Сузука», побив рекорд Феттеля

Ферстаппен установил лучшее время на трассе «Сузука», побив рекорд Феттеля
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27-летний нидерландский гонщик и четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен, представляющий коллектив «Ред Булл», установил лучшее время на трассе «Сузука» по итогам квалификации Гран-при Японии, в которой завоевал поул.

Формула-1 2025. Этап 3, Сузука, Япония
Гран-при Японии. Квалификация
05 апреля 2025, суббота. 09:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:26.983
2
Ландо Норрис
McLaren
+0.012
3
Оскар Пиастри
McLaren
+0.044

Новый рекорд трассы, принадлежащий Максу Ферстаппену — 1:26.983. Себастьян Феттель в 2019 году за рулём болида «Феррари» SF90 показал следующее время в Японии — 1:27.06.

По итогам квалификации в Японии Ферстаппен также присоединился к Феттелю и легендарному гонщику и семикратному чемпиону «Королевских гонок» Михаэлю Шумахеру по количеству завоёванных поулов на «Сузуке» подряд.

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