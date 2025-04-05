Цунода отреагировал на 15-е место в квалификации Гран-при Японии на фоне поула Ферстаппена

Японский гонщик «Ред Булл» Юки Цунода прокомментировал 15-й результат в квалификации Гран-при Японии, в то время как его новый напарник Макс Ферстаппен завоевал поул-позишен.

«У меня был темп, чтобы пробиться в третий сегмент, но я просто не свёл всё воедино. Никаких проблем из-за давления не было. Я настраивал себя на то, чтобы получать наслаждение, и у меня был темп, так что я не ожидал, что всё закончится вот так.

Позитив в том, что я начал понимать машину. С ней довольно трудно работать как следует, рабочее окно достаточно узкое, но теперь у меня есть уверенность, я знаю, что нужно делать в будущем», — приводит слова Цуноды Sky Sports.