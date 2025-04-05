Цунода отреагировал на 15-е место в квалификации Гран-при Японии на фоне поула Ферстаппена
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Японский гонщик «Ред Булл» Юки Цунода прокомментировал 15-й результат в квалификации Гран-при Японии, в то время как его новый напарник Макс Ферстаппен завоевал поул-позишен.
Формула-1 2025. Этап 3, Сузука, Япония
Гран-при Японии. Квалификация
05 апреля 2025, суббота. 09:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:26.983
2
Ландо Норрис
McLaren
+0.012
3
Оскар Пиастри
McLaren
+0.044
«У меня был темп, чтобы пробиться в третий сегмент, но я просто не свёл всё воедино. Никаких проблем из-за давления не было. Я настраивал себя на то, чтобы получать наслаждение, и у меня был темп, так что я не ожидал, что всё закончится вот так.
Позитив в том, что я начал понимать машину. С ней довольно трудно работать как следует, рабочее окно достаточно узкое, но теперь у меня есть уверенность, я знаю, что нужно делать в будущем», — приводит слова Цуноды Sky Sports.
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