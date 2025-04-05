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Расселл объяснил, почему слабо провёл концовку квалификации Гран-при Японии

Расселл объяснил, почему слабо провёл концовку квалификации Гран-при Японии
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Британский гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл прокомментировал пятый результат в квалификации Гран-при Японии.

Формула-1 2025. Этап 3, Сузука, Япония
Гран-при Японии. Квалификация
05 апреля 2025, суббота. 09:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:26.983
2
Ландо Норрис
McLaren
+0.012
3
Оскар Пиастри
McLaren
+0.044

«Очень расстроен пятым местом, ведь у меня были отличные ощущения весь уикенд. В третьем сегменте стало чуть прохладнее, я попробовал немного другой подход к шинам, и он просто не сработал. Это разочаровывает, но могло быть и хуже.

Пятое место — не ужасное для старта, плюс есть вероятность дождя, так что завтра может случиться всё что угодно. Определённо, мы там или почти там где надо, чтобы побороться за подиум. Ну, может, не за победу. Но при меняющихся условиях — кто знает?» — приводит слова Расселла Sky Sports.

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