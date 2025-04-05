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Кристиан Хорнер прокомментировал 15-е место Юки Цуноды в квалификации ГП Японии

Кристиан Хорнер прокомментировал 15-е место Юки Цуноды в квалификации ГП Японии
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Руководитель команды Формулы-1 «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал 15-е место японского пилота австрийского коллектива Юки Цуноды в квалификации Гран-при Японии. Напарник Юки Макс Ферстаппен завоевал поул.

Формула-1 2025. Этап 3, Сузука, Япония
Гран-при Японии. Квалификация
05 апреля 2025, суббота. 09:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:26.983
2
Ландо Норрис
McLaren
+0.012
3
Оскар Пиастри
McLaren
+0.044

«Безусловно, в первом сегменте он выглядел конкурентоспособным, Юки был менее чем в одной десятой секунды от Макса и сразу позади него. Он не прибавил во втором сегменте, и я думаю, что он был немного быстр в первом повороте и не смог найти темп по итогу.

На мой взгляд, Юки мог бы спокойно попасть в топ-10 сегодня, но он всё ещё обладает хорошими шансами на завтрашнюю гонку. Он выступил очень хорошо», — приводит слова Хорнера издание Sky Sports.

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