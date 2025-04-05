Кристиан Хорнер прокомментировал 15-е место Юки Цуноды в квалификации ГП Японии

Руководитель команды Формулы-1 «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал 15-е место японского пилота австрийского коллектива Юки Цуноды в квалификации Гран-при Японии. Напарник Юки Макс Ферстаппен завоевал поул.

«Безусловно, в первом сегменте он выглядел конкурентоспособным, Юки был менее чем в одной десятой секунды от Макса и сразу позади него. Он не прибавил во втором сегменте, и я думаю, что он был немного быстр в первом повороте и не смог найти темп по итогу.

На мой взгляд, Юки мог бы спокойно попасть в топ-10 сегодня, но он всё ещё обладает хорошими шансами на завтрашнюю гонку. Он выступил очень хорошо», — приводит слова Хорнера издание Sky Sports.