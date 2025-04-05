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Хэмилтон взял на себя вину за восьмое место в квалификации, указав на причины

Хэмилтон взял на себя вину за восьмое место в квалификации, указав на причины
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Гонщик «Феррари» Льюис Хэмилтон прокомментировал восьмой результат в квалификации Гран-при Японии. Британец проиграл Шарлю Леклеру три десятые секунды.

Формула-1 2025. Этап 3, Сузука, Япония
Гран-при Японии. Квалификация
05 апреля 2025, суббота. 09:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:26.983
2
Ландо Норрис
McLaren
+0.012
3
Оскар Пиастри
McLaren
+0.044

«Недостаточно хорошая работа с моей стороны. Восьмое место — не здорово. Пришлось поднять машину выше, чем мне хотелось бы, но все в одинаковых условиях. Шарль проделал потрясающую работу. Мы пошли в разных направлениях при поиске настроек. У меня была сильная недостаточная поворачиваемость, я просто не смог с ней справиться.

Вообще я люблю дождь, так что надеюсь, что завтра, после такой квалификации, он придёт», — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.

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