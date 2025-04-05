Хэмилтон взял на себя вину за восьмое место в квалификации, указав на причины

Гонщик «Феррари» Льюис Хэмилтон прокомментировал восьмой результат в квалификации Гран-при Японии. Британец проиграл Шарлю Леклеру три десятые секунды.

«Недостаточно хорошая работа с моей стороны. Восьмое место — не здорово. Пришлось поднять машину выше, чем мне хотелось бы, но все в одинаковых условиях. Шарль проделал потрясающую работу. Мы пошли в разных направлениях при поиске настроек. У меня была сильная недостаточная поворачиваемость, я просто не смог с ней справиться.

Вообще я люблю дождь, так что надеюсь, что завтра, после такой квалификации, он придёт», — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.