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Макс Ферстаппен — журналисту после квалификации Японии: ты насрёшь в штаны

Макс Ферстаппен — журналисту после квалификации Японии: ты насрёшь в штаны
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27-летний нидерландский гонщик и четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл» на пресс-конференции после завоевания поула в квалификации Гран-при Японии ответил журналисту по поводу ощущений от болида.

Формула-1 2025. Этап 3, Сузука, Япония
Гран-при Японии. Квалификация
05 апреля 2025, суббота. 09:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:26.983
2
Ландо Норрис
McLaren
+0.012
3
Оскар Пиастри
McLaren
+0.044

«Что ж, я рад, что я первый! Но, может быть, если ты хочешь пилотировать эту машину, то можешь попробовать. Но ты насрёшь в штаны!» — сказал Ферстаппен, а позже обратился к делегату ФИА: «Это же можно сказать на пресс-конференции?»

Напомним, в прошлом сезоне Ферстаппен был наказан за мат на пресс-конференции в Сингапуре проведением общественных работ.

По итогам квалификации Макс Ферстаппен присоединился к Себастьяну Феттелю и легендарному Михаэлю Шумахеру по количеству поулов подряд в «Сузуке».

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