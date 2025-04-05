Макс Ферстаппен — журналисту после квалификации Японии: ты насрёшь в штаны

27-летний нидерландский гонщик и четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл» на пресс-конференции после завоевания поула в квалификации Гран-при Японии ответил журналисту по поводу ощущений от болида.

«Что ж, я рад, что я первый! Но, может быть, если ты хочешь пилотировать эту машину, то можешь попробовать. Но ты насрёшь в штаны!» — сказал Ферстаппен, а позже обратился к делегату ФИА: «Это же можно сказать на пресс-конференции?»

Напомним, в прошлом сезоне Ферстаппен был наказан за мат на пресс-конференции в Сингапуре проведением общественных работ.

По итогам квалификации Макс Ферстаппен присоединился к Себастьяну Феттелю и легендарному Михаэлю Шумахеру по количеству поулов подряд в «Сузуке».