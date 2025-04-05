Дэун не стал отрицать, что попал в аварию из-за попытки проехать поворот с открытой DRS

Австралийский гонщик «Альпин» Джек Дуэн не стал отрицать, что причиной его аварии на второй тренировке Гран-при Японии Формулы-1 стала попытка проехать скоростной первый поворот трассы «Сузука» с активированной системой DRS, поскольку подобный подход сработал у Дуэна во время подготовки к Гран-при на симуляторе.

«После попытки так сделать, если честно, я бы предпочёл не касаться этой темы, просто оставить её в прошлом и смотреть в будущее. Не хочу искать себе никаких оправданий. Мы именно для того и тренируемся и правильно себя настраиваем», — приводит слова Дуэна Motorsport со ссылкой на Sky Sports.