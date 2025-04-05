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Карлос Сайнс потеряет три позиции на старте за блокировку Льюиса Хэмилтона

Карлос Сайнс потеряет три позиции на старте за блокировку Льюиса Хэмилтона
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Стюарды Гран-при Японии Формулы-1 завершили расследование инцидента между испанским пилотом «Уильямса» Карлосом Сайнсом и британским гонщиком «Феррари» Льюисом Хэмилтоном во втором сегменте квалификации. Сайнс помешал Хэмилтону на первом секторе быстрого круга.

По итогам разбирательств Сайнс получил стандартный для подобной блокировки штраф в виде потери трёх позиций на стартовой решётке. В своём решении судьи подчеркнули, что у команды было время, чтобы предупредить Сайнса, что Хэмилтон не заехал в боксы и ушёл на быстрый круг. Таким образом, Карлос должен начать воскресную гонку не с 12-й стартовой позиции, а с 15-й.

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