Карлос Сайнс потеряет три позиции на старте за блокировку Льюиса Хэмилтона

Стюарды Гран-при Японии Формулы-1 завершили расследование инцидента между испанским пилотом «Уильямса» Карлосом Сайнсом и британским гонщиком «Феррари» Льюисом Хэмилтоном во втором сегменте квалификации. Сайнс помешал Хэмилтону на первом секторе быстрого круга.

По итогам разбирательств Сайнс получил стандартный для подобной блокировки штраф в виде потери трёх позиций на стартовой решётке. В своём решении судьи подчеркнули, что у команды было время, чтобы предупредить Сайнса, что Хэмилтон не заехал в боксы и ушёл на быстрый круг. Таким образом, Карлос должен начать воскресную гонку не с 12-й стартовой позиции, а с 15-й.